مصدر في الرئاسة التركية: لا جدوى من الضغط علينا بخصوص انضمام السويد للناتو

قال مصدر في الرئاسة التركية، إن السويد لم تنفذ بعد جميع التزاماتها، وشدد على أن الضغط على أنقرة في عملية الموافقة على عضوية السويد في الناتو غير مقبول وغير مجد.

وأضاف المصدر في حديث لمراسل "نوفوستي": "أي ضغط على تركيا بشأن هذه القضية غير مقبول. لقد أعلن السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) بالفعل عدم جدوى مثل هذه النوايا".

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ووفقا له، سيرتبط قرار أنقرة بشكل كامل، بالخطوات التي ستتخذها ستوكهولم في إطار الالتزامات التي تعهدت بتنفيذها.

وقال: " لم يتم الوفاء بجميع الالتزامات حتى الآن".

في وقت سابق أكد الرئيس التركي، أن واشنطن تربط مسألة بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لتركيا بموافقة أنقرة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وشدد أردوغان على أنه لا يستطيع أن يقول "نعم" لعضوية السويد في الناتو حتى يتم اتخاذ هذا القرار من قبل البرلمان في تركيا.

المصدر: نوفوستي