قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين إن التهديد الذي تمثله بولندا ودول البلطيق بالنسبة لروسيا لا يزال قائما.

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جاء ذلك في تصريحات ناريشكين للصحفيين خلال افتتاح النصب التذكاري لفيليكس دزيرجينسكي في مقر جهاز الاستخبارات الخارجية، ردا على سؤال للصحفي عما إذا كان النصب التذكاري سيكون متجها نحو الشمال الغربي (حيث تقع بولندا ودول البلطيق) مثل النصب الأصلي الذي كان موجودا في ساحة لوبيانكا، حيث تابع: "إن النصب التذكاري لدزيرجينسكي هو نسخة دقيقة وأصغر إلى حد ما من النصب التذكاري الشهير للنحات السوفيتي المتميز، لذلك ببساطة لم يكن لدينا الحق في تغيير اتجاه رؤية بطل هذا النصب التذكاري. وحقيقة أن التهديدات التي تواجه بلادنا ومواطنينا من الشمال الغربي لا تزال قائمة، فذلك واضح".

وفيليكس دزيرجينسكي هو صاحب فكرة تشكيل لجنة الطوارئ لعموم روسيا لمكافحة الثورة المضادة والتخريب، وظل رئيسا لها حتى تحولها عام 1922 إلى "الإدارة السياسية للدولة تحت المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية للاتحاد السوفيتي". واعتمد اسم الإدارة، عام 1954، ليصبح "كي جي بي" أو "لجنة أمن الدولة"، أو "الاستخبارات السوفيتية".

المصدر: RT