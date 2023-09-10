نتنياهو : على الإسرائيليين المتوجهين إلى أوكرانيا تزامنا مع موسم الحج أن يتصرفوا "بمسؤولية"

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم السبت، الإسرائيليين العازمين السفر إلى مدينة أومان الأوكرانية للاحتفال برأس السنة العبرية منتصف الشهر الجاري، أن يتصرفوا بمسؤولية.

ووفقا لبيان رسمي صدر عن مكتب نتياهو، فعلى المواطنين الإسرائيليين الذين يسافرون إلى أوكرانيا أن يتصرفوا بمسؤولية فيما يتعلق برحلاتهم في هذا الوقت، في ظل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قائلا: " لم يكن القدوس يحمينا دائما، سواء في الأراضي الأوكرانية أو غيرها من الأراضي الأوروبية، يجب أن يدرك الجميع أنه في إسرائيل، هنالك ملاجئ تحمينا من القصف والصواريخ، أما أوكرانيا فلا يوجد فيها ذلك، لا حماية لمواطنينا هناك".

جاء ذلك في سياق مناقشة مجلس الوزراء اليوم، مقترح وزير شؤون القدس والتراث اليهودي مئير بوروش، حول الاستعدادات المرتبطة بسفر الإسرائيليين إلى أومان في أوكرانيا قبل رأس السنة العبرية.

وأوضح نتنياهو أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال له خلال محادثة هاتفية إن أوكرانيا تفتقر للملاجئ الكافية في أومان التي يمكنها إيواء السكان المحليين، ناهيك عن آلاف السياح اليهود.

وفي النهاية وجه نتنياهو وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، للتأكيد على الإسرائيليين عبر بيان رسمي يصدر عن الوزارة يقدم كافة التفاصيل بالمخاطر التي ينطوي عليها السفر إلى أوكرانيا.

Prime Minister Benjamin Netanyahu to Israelis traveling to Uman ahead of Rosh Hashanah: "Israeli Citizens Traveling to Ukraine need to act Responsibly."https://t.co/4XSd1zGTo7 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 10, 2023

المصدر: RT