قرود المكاك تعود إلى شوارع دلهي بعد قمة مجموعة العشرين

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، بأنه مع انتهاء قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، عادت قرود المكاك (الهجرس) إلى شوارع المدينة، والتي وعدت سلطات البلاد بإخافتها خلال الحدث الدولي.

وفي فترة سابقة، ذكرت الأنباء أن سلطات دلهي، اتخذت خطوات غير تقليدية إلى حد ما لمكافحة قرود الهجرس خلال فترة انعقاد القمة. ومن بين هذه الخطوات على سبيل المثال، وضع في مختلف مناطق المدينة مجسمات من الكرتون لقرود اللانغور- قرود كبيرة ذات فرو أبيض تخاف منها قرود المكاك، وعمل متخصصون مدربون بشكل خاص في حدائق المدينة لتقليد صرخات اللانغور.

إقرأ المزيد

ويؤكد المراسل أنه بعد خمس ساعات من انتهاء قمة مجموعة العشرين، ملأت قرود المكاك مرة أخرى وسط نيودلهي، واستقرت عائلة واحدة من القرود قبالة القصر الرئاسي مباشرة.

وعقدت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10، وبالإضافة إلى أعضاء المجموعة شاركت تسع دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة. ومثل روسيا في هذه القمة وزير خارجيتها سيرغي لافروف.

المصدر: نوفوستي