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ماكرون: إعادة انتشار القوات الفرنسية في النيجر لن تتقرر إلا "بناء على طلب الرئيس بازوم"

ماكرون: إعادة انتشار القوات الفرنسية في النيجر لن تتقرر إلا "بناء على طلب الرئيس بازوم"

أخبار العالم

ماكرون: إعادة انتشار القوات الفرنسية في النيجر لن تتقرر إلا
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي "إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن أفعل ذلك إلا بناء على طلب الرئيس بازوم وبالتنسيق معه. ليس مع مسؤولين يأخذون اليوم الرئيس رهينة"، في إشارة الى القادة العسكريين الذين يحتجزون الرئيس منذ انقلاب 26 يوليو.

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