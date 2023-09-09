كييف ستقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية إذا حظرت بولندا استيراد الحبوب الأوكرانية

أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا، أن كييف مستعدة لتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية إذا فرضت بولندا حظرا على استيراد الحبوب الأوكرانية.

وقال كاتشكا إن: "أوكرانيا مستعدة لتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية إذا فرضت بولندا حظرا من جانب واحد على استيراد الحبوب الأوكرانية".

إقرأ المزيد

وأضاف أن كييف تنظر إلى موقف الحكومة البولندية على أنه تمليه السياسة الداخلية أو على أنه "مجرد خطأ" وهي مستعدة لإجراءات طويلة في منظمة التجارة العالمية.

وتابع: "السوق البولندية ليست حاسمة بالنسبة لنا. المهم هو رفع القيود".

وفي أبريل الماضي، حظرت 5 دول في أوروبا الوسطى استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا، وفي وقت لاحق، ألغوا هذه الإجراءات مقابل قرار المفوضية الأوروبية بفرض حظر، أولا حتى 5 يونيو، ثم حتى 15 سبتمبر، على الإمدادات من أوكرانيا لأربعة أنواع من الحبوب والبذور الزيتية: القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس.

المصدر: نوفوستي