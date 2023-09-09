بعد مطاردة جنونية طويلة ومكافأة مجزية.. الشرطة البريطانية تقبض على جندي سابق فرّ من أحد سجون لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، السبت، القبض على جندي سابق فرّ من أحد سجون لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع، ممّا أدى إلى عملية مطاردة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الشرطة في تغريدة: "اعتقل عناصر شرطة العاصمة دانيال خليفة. اعتقله العناصر قبل الساعة 11 صباحاً اليوم في منطقة تشيسويك، وهو محتجز حالياً لدى الشرطة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الموجود حالياً في الهند لحضور قمة مجموعة العشرين، لوسائل إعلام بريطانية، إنه "مسرور للغاية بالأخبار".

وأضاف "أتقدّم بالشكر إلى عناصر الشرطة على عملهم الرائع خلال اليومين الماضيين".

وكان الجندي السابق البالغ 21 عاماً قد فرّ من سجن واندسوورث في جنوب لندن صباح الأربعاء، ربما عن طريق التشبّث بأسفل شاحنة توصيل.

وأدى اختفاؤه إلى عملية مطاردة كبيرة مع إجراء مداهمات تفتيش أمنية إضافية في الموانئ والمطارات وسط مخاوف من محاولته الفرار من البلاد، كما رصدت السلطات 20 ألف جنيه إسترليني لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده.

ولكن بعد مشاهدته في جنوب غرب لندن، تمّ القبض عليه في حي تشيسويك السبت.

وكان قد مثُل آخر مرّة أمام المحكمة في لندن في 28 يناير وتمّ حبسه احتياطياً على خلفية حادثتين في قاعدة القوات الجوية الملكية في ستافورد في وسط إنكلترا بالقرب من ثكنات الجيش التي كان يقيم فيها.

واتّهم خليفة بـ"محاولة الحصول على معلومات يحتمل أن تكون مفيدة لشخص يرتكب أو يعدّ لعمل إرهابي" في أغسطس 2021.

كذلك، اتُهم بالوقوف وراء خدعة بشأن قنبلة، من خلال وضع جهاز مشبوه في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في الثاني من يناير.

وكان من المقرر أن يمثل أمام محكمة وولويتش كراون الملحقة بسجن بلمارش، في 13 نوفمبر.

المصدر: أ ف ب