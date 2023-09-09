بيسكوف: يجب أولا تنفيذ القسم الروسي من صفقة الحبوب لتعود موسكو لاستئنافها

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن من حق روسيا أن تنتظر في البداية استيفاء شروط مبادرة البحر الأسود المتعلقة بالجانب الروسي لتعود بعد ذلك فقط لاستئناف العمل بها.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: "بما أننا سمعنا الكثير من الوعود في السابق، فنعتقد أنه يحق لنا انتظار تنفيذ هذه الوعود أولا، ثم استئناف العمل في هذه الصفقة".

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وأشار ممثل الكرملين إلى أن شروط الجانب الروسي لصفقة الحبوب، "معروفة جيدا".

وأكد بيسكوف: "إنها لا تحتاج إلى أي تحريفات أو تفسيرات، فهي محددة تماما، ومن الممكن تماما تحقيقها".

في 18 يوليو الماضي، أعلنت روسيا وقف العمل في صفقة الحبوب، وأبلغ الجانب الروسي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضته لتمديد الصفقة بشكلها الحالي.

وأشار الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الروسي الإفريقي، إلى أن روسيا قبلت المشاركة في صفقة الحبوب، آخذة بعين الاعتبار ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات غير المشروعة التي فرضتها الدول الغربية أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، ولكن هذه الشروط لم تنفذ.

ومن المعروف، أنه بسبب العقوبات، لا تؤمن الشركات البريطانية على السفن المحملة بالمنتجات الروسية. وبسبب استبعاد البنوك الروسية من نظام "سويفت"، أصبح من غير الممكن إجراء التحويلات المالية. وكل ذلك استبعد عمليا إمكانية تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.

المصدر: تاس