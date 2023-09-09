مودي يدعو الاتحاد الإفريقي رسميا للانضمام إلى مجموعة العشرين

أصبح الاتحاد الإفريقي رسميا اليوم السبت عضوا في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمة للمجموعة انطلقت اليوم في نيودلهي.

وقال مودي في كلمته الافتتاحية بالقمة: "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".

وقد انتقل رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي رئيس جزر القمر غزالي عثماني، بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.

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وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أكد أمس الجمعة أن مجموعة الدول العشرين توصلت إلى توافق بشأن قبول عضوية الاتحاد الإفريقي في المجموعة.

وفي يونيو الماضي، بعث مودي برسالة إلى زعماء مجموعة العشرين يقترح فيها منح الاتحاد الإفريقي، الذي يضم 55 دولة، العضوية الكاملة في المجموعة.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تدعم ربط الاتحاد الإفريقي بالجمعيات الدولية الرائدة، وكانت من أوائل الداعمين لمبادرة منحه عضوية مجموعة العشرين.

المصدر: أ ف ب