كتاب: كلينتون طلبت مساعدة زيلينسكي في إجلاء نساء من أفغانستان وتلقت توبيخا من البيت الأبيض

كشف كتاب ألفه صحفي أمريكي، عن توبيخ البيت الأبيض لهيلاري كلينتون بسبب اتصالها بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي طلبت منه مساعدة في إجلاء نساء من أفغانستان في 2021.

ونشر الباحث السياسي في مجلة "ذي أتلانتيك"، فرانكلين فوير كتابا عن السنتين الأوليين لجو بايدن في منصب الرئاسة، تحت عنوان "السياسي الأخير: داخل البيت الأبيض في عهد جو بايدن والصراع من أجل مستقبل أمريكا".

وأشار الكاتب إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون كانت لها "قائمة الموت" بأسماء النساء الأفغانيات اللواتي كان من المحتمل أن تستهدفهن حركة "طالبان" بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وحسب الكتاب، اتصلت كلينتون بأمير قطر وطلبت منه المساعدة في تأمين مرور النساء عبر نقاط التفتيش لـ "طالبان"، ثم اتصلت بمكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وطلبت منه المساعدة في إجلاء النساء من المطار.

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وقال فوير في كتابه، إن "كلينتون اتصلت بمساعد للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وسألت ما إذا كانت من الممكن نقل اللاجئين على متن طائرة نقل عسكرية باتجاه كييف.

وحسب الكتاب، تلقت كلينتون توبيخا من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان بسبب جهودها غير المنسقة مع البيت الأبيض.

واتصلت كلينتون بشأن النساء الأفغانيات كذلك بكل من رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

وكانت "قائمة الموت" المذكورة، التي وضعها معهد جورجتاون للنساء والسلام والأمن، الذي تشرف عليها المسؤولة السابقة في فريق كلينتون ميلاني فرفيير، تضم أسماء 1500 إمرأة أفغانية. وتمكنت كلينتون من إجلاء أكثر من 1000 شخص من النساء وأفراد عائلاتهن من أفغانستان.

المصدر: The Hill