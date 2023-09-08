بودلياك يعترف بأن زيلينسكي لا يستطيع التأثير على الأمم المتحدة

قال ميخائيل بودولياك مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، إن فلاديمير زيلينسكي يعتبر اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي كمنصة للتواصل مع وسائل الإعلام العالمية.

ويرى بودولياك أن خطابات رئيس نظام كييف هناك، لن تؤثر على موقف الأمم المتحدة ومؤسساتها بأي شكل من الأشكال.

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وأضاف: "وسيذهب الرئيس، بالطبع، للتحدث في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، لأنهما يعتبران منصة إعلامية كبيرة. هناك سيتركز اهتمام العديد من وسائل الإعلام العالمية. ولكن هذا لن يؤدي إلى أي تغيير ملموس في موقف الأمم المتحدة نفسها".

ويأمل مكتب زيلينسكي أن تستمر الصحافة العالمية في تداول خطابات زيلينسكي ولو لبضعة أيام على الأقل.

وتابع بودولياك القول، إن زيلينسكي "سيحدد هناك الاتجاهات الصحيحة. وستهيمن كلماته على وسائل الإعلام العالمية لمدة يوم إلى ثلاثة أيام. وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن من أجله استخدام المنصة التي تسمى- الأمم المتحدة".

ووصف بودولياك الأمم المتحدة عموما بأنها "منظمة وهمية". وأضاف: "كمؤسسة تؤثر على شيء ما، فإن الأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق. إنها عبارة عن خيال ووهم".

المصدر: تاس