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بريطانيا سترسل طائرات حربية إلى منطقة البحر الأسود للتجسس على روسيا

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بريطانيا سترسل طائرات حربية إلى منطقة البحر الأسود للتجسس على روسيا
Sputnik
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أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان له، بأن المملكة المتحدة سترسل طائراتها الحربية للتحليق فوق حوض البحر الأسود لمراقبة روسيا في المنطقة.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن بلاده ستراقب تصرفات روسيا في البحر الأسود باستخدام عمليات الاستطلاع.

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وتابع البيان الحكومي البريطاني: "في إطار هذه العمليات الاستطلاعية، ستحلق طائرات سلاح الجو الملكي فوق المنطقة لكبح روسيا".

وتضمن البيان البريطاني كذلك، الزعم بأن روسيا قد تهاجم السفن التي تنقل الحبوب.

ويشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت في 18 يوليو الماضي، عن وقف العمل باتفاقية الحبوب. وأبلغ الجانب الروسي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضه على تمديدها.

المصدر: نوفوستي

 

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