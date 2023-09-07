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عقوبات أمريكية وبريطانية ضد مواطنين روس بزعم "ممارسة نشاطات غير قانونية" في الفضاء الإلكتروني

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عقوبات أمريكية وبريطانية ضد مواطنين روس بزعم
Sputnik
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قالت وزارة المالية البريطانية، إنها فرضت عقوبات على 11 مواطنا من روسيا "بسبب أنشطتهم غير القانونية في الفضاء الإلكتروني".

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع قائمة العقوبات المتعلقة بالأمن السيبراني.

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ووفقا لبيان نشر على موقع الوزارة، تمت إضافة 11 شخصا من المواطنين الروس، إلى هذه "القائمة السوداء".

ولم تقدم الوزارة الأمريكية، أية تفاصيل عن أسباب إدراج هؤلاء الأفراد في قائمة العقوبات.

المصدر: تاس

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