وسائل إعلام: القوات الجوية الأمريكية تبدأ في استخدام البنية التحتية لفنلندا

تواصل فنلندا والولايات المتحدة المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون الدفاعي Defence Cooperation Agreement DCA، فيما ستبدأ القوات الجوية الأمريكية باستخدام البنية التحتية لمطار روفانيمي.

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ذكرت ذلك صحيفة "إيلتاليهتي" اليوم الخميس، والتي تابعت أن رئيس الجمهورية ساولي نينيستو أكد، خلال فعالية نظمتها رابطة الصحفيين السياسيين، على أنه سيكون هناك وجود عسكري أمريكي على الأراضي الفنلندية، وستبدأ القوات الجوية الأمريكية في استخدام البنية التحتية للطيران في لابلاند".

وتابع نينيستو أن المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون الدفاعي تسير بشكل جيد، وقال: "عندما تحدثنا كثيرا عن الحاجة إلى إرسال قوات الناتو إلى فنلندا أو عن وجود الناتو، فإن اتفاقية DCA تعني بعض الوجود الأمريكي على الأقل في البلاد".

وتقوم الولايات المتحدة أيضا بإعداد اتفاقيات تعاون دفاعي ثنائية مع السويد والدنمارك، فيما تم إبرام اتفاقية بين النرويج والولايات المتحدة.

وكانت حكومة فنلندا قد أعلنت، 29 سبتمبر، عن بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التعاون الدفاعي، والتي ستستغرق سنة أو سنتين، وستحدد وضع القوات الأمريكية على الأراضي الفنلندية، وتغطي القضايا العملية مثل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها.

المصدر: Iltalehti