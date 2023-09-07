الدفاع الروسية تعلن صد 14 هجوما وتصفية نحو 110 جنود أوكرانيين في زابوروجيه

صرحت الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن قواتها صدت 14 هجوما للجيش الأوكراني في منطقتي فيربوفويه ورابوتينو وقتلت ما يصل إلى 110 جنود أوكرانيين على محور زابوروجيه خلال اليوم الماضي.

وذكرت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، أن المعدات الأوكرانية التي تم تدميرها خلال يوم على محور زابوروجيه، أحد المحاور الأكثر سخونة، شملت دبابتين، وعددا من المدرعات الأخرى، ومدفعا ذاتي الحركة M109 Paladin ومدفع M777 أمريكي الصنع، ومدفعا ذاتي الحركة "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر FH-70 بريطاني الصنع و"مستا-بي" و"دي-30"، بالإضافة إلى محطة "بوكوفيل-أي دي" للحرب الإلكترونية وكشف الطائرات بدون طيار والتشويش عليها.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فقد بلغ مجموع خسائر القوات الأوكرانية على محاور القتال الأساسية نحو 750 فردا خلال يوم.

يتبع..