زاخاروفا ردا على كييف.. أخيرا أدركتم أنكم مجرد أداة وأن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت

علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أليكسي دانيلوف، حول أن أوكرانيا اليوم ساحة لحرب عالمية ثالثة.

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وقالت زاخاروفا إن كييف بدأت تدرك أخيرا أنها أداة في يد الغرب في محاولة إعادة العالم إلى التبعية الاستعمارية.

وتذكرت زاخاروفا تصريح دانيلوف الذي قال إن الحرب العالمية انتقلت من مرحلتها الهجينة ودخلت الآن في المرحلة النشطة، مشيرا إلى أن "ما يجري هو قضية أكثر تعقيدا من مجرد مواجهة بين روسيا وأوكرانيا".

وتعليقا على ذلك كتبت زاخاروفا على تيليغرام: "أخيرا وصل ذلك إلى من يعتبرون أنفسهم مختارين... ليكونوا أداة في يد الغرب".

وأضافت: "لقد بلغ إلى أذهانهم أخيرا أن هذا ليس صراعا بين روسيا أوكرانيا، بل محاولة من الغرب لإعادة العالم إلى التبعية الاستعمارية، ومواصلة تسخير موارد العالم لإشباع رغباته كما فعل على مر القرون".

وكان سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف قال أمس خلال منتدى كييف للأمن: "إذا كان أحد يعتبر أن الحرب العالمية الثالث لم تبدأ، فهذا خطأ كبير. لقد بدأت ومستمرة منذ فترة معينة في مرحلتها الهجينة، والآن دخلت في مرحلتها الفعالة. وإذا كان أحد يعتبر أن هذه هي تسوية الحسابات بين روسيا وأوكرانيا، فإن هذا خطأ والأمر أكثر تعقيدا بكثير".

المصدر: RT