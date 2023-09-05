الدفاع الروسية تعلن صد 4 هجمات إرهابية لقوات كييف في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد الجيش الروسي لـ4 هجمات إرهابية شنتها مجموعات أوكرانية في قريتي كليشيفكا وفيسيلي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة بلغت ما يقرب من 225 جنديا ما بين قتيل وجريح، ومدرعتين، وتسع مركبات، وبطارية مدفعية M777 أمريكية الصنع، بالإضافة إلى مركبة Grad MLRS القتالية.

في محور دونيستك تم تدمير نقطة تحكم بالطائرات المسيرة تابعة لقوات كييف في قرية بيرفومايسك

في محور زابوروجيه، تصدت القوات الروسية لهجومين شنهما اللواء الميكانيكي 47 التابع لقوات كييف في محيط قرية رابوتينو، إلى جانب تدمير مستودع للذخيرة تابع للواء الجوي 46 التابع لقوات كييف بالقرب من بلدة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.

تم تدمير ما يصل إلى 170 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع مركبات، وثلاثة أنظمة مدفعية M777 ومدفع هاوتزر M119 أمريكي الصنع، وحامل مدفعية ذاتية الدفع Panzerhaubitze-2000 ألماني الصنع، ومدفع FH-70 بريطاني الصنع، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر D-20 وD-30.

في محور كراسنوليمان، تصدت القوات الروسية لـ3 هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الآليين 63 و67 الأوكرانيين في اتجاه قرى تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية.

بلغت خسائر قوات كييف أكثر من 70 جنديا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز D-20.

في اتجاه كوبيانسك، استهدفت مجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي أفرادا ومعدات عسكرية تابعة لقوات كييف في محيط قرى سينكوفكا وبيشانوي وبيريستوفو في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الجمهورية الشعبية.

في محور جنوب دونيتسك استهدفت القوات الروسية بضربة ناجحة مجموعتين من القوات الأوكرانية في قرى أوغليدار وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم التصدي لمجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين في ذات المحور.

في محور خيرسون، تمت تصفية نحو 40 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة، يشكلون مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين ومركبتين ومدافع هاوتزر من طراز D-30.

هاجم الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية جنود العدو والمعدات العسكرية في 132 منطقة.

تمت إصابة مراكز قيادة اللواء الميكانيكي 72 التابع لقوات كييف في مدينة أوغليدار ولواء الهجوم الجبلي 8 التابع لقوات كييف في قرية رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 21 صاروخا من منظومات الإطلاق الصاروخية المتعددة HIMARS وUragan.

تم التصدي لـ33 طائرة أوكرانية مسيرة في قرى توبوليفكا، وزاليمان، وكراسنوريتشينسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيريستوفو، وبتروفسكوي، وسيميغوري، وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخاركوفو، رومانوفسكوي، ميرنوي، أوشيريتوفاتوي في مقاطعة زابوروجيه، وجولايا بريستان ونفايا ماياتشكا في مقاطعة خيرسون.

المصدر: RT