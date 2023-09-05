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الهند تصبح "بهارات"! (صور)

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الهند تصبح
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استبدلت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اسم الهند بـ"بهارات"، وهي كلمة من اللغة السنسكريتية القديمة، يعتقد العديد من المؤرخين أنها تعود إلى النصوص الهندوسية العتيقة.

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ومع اقتراب موعد قمة مجموعة العشرين، التي تعقد في الهند يوم 9 سبتمبر الجاري، وجه المكتب الرئاسي دعوات رسمية إلى المشاركين لحضور عشاء رسمي، إلا أن تلك الدعوات أثارت موجة استغراب في البلاد.

ففي خطوة تعكس جهود الحزب القومي الهندوسي لإزالة ما يعتبرها أسماء تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وجهت الدعوات باسم "رئيس بهارات" بدلا من "رئيس الهند"، ما أشعل انتقادات واسعة من قبل بعض الأحزاب السياسية المعارضة.

وتمت الإشارة إلى الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، باسم "رئيسة بهارات"، بدلا من "رئيسة الهند"، في الدعوة المرسلة إلى الحاضرين في مجموعة العشرين.

وتعرف الدولة التي يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة رسميا باسمين، الهند وبهارات، ولكن اسم الهند هو الأكثر استخداما على الصعيدين المحلي والدولي.

وكانت السلطات حاولت قبل سنوات، تغيير اسم البلاد إلى "بهارات"، لأن التسمية تعود لحقبة الاستعمار البريطاني، لكن المحكمة العليا رفضت ذلك.

المصدر: أ ب

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