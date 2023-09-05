مندوب روسيا: واشنطن تحاول دائما تسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمصلحتها

أكد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، ألكسندر شولغين، أن الأمريكيين يحاولون دائما جعل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة تخدم أجنداتهم السياسية.

وقال شولغين خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق: "الأمريكيون يحاولون دائما فعل هذا الشيء السيء والمعلوم للجميع، فهم معروفون أنهم يستخدمون حلفاءهم لتحقيق مصالحهم الضيقة".

وأضاف: "الولايات المتحدة وحلفاؤها عملوا على اختراق البعثات الأممية، كما حصل في حادثة مدينة دوما بريف دمشق في أبريل 2018 بهدف العبث بالتحقيقات وشن الهجوم على سوريا وتحريف الحقائق وتوجيه اللوم إليها".

وانطلقت أمس الاثنين في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق الندوة العامة حول التعاون بين بعثتي سوريا وروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

المصدر: سانا