بايدن يسخر من ترامب: "مطور عقاري عظيم لم يبن شيئا"

سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن من سلفه دونالد ترامب، ووصفه بأنه "مطور عقاري عظيم" لدرجة أنه "لم يبن أي شيء".

وهاجم بايدن ترامب، بينما كان يروج لنفسه على أنه ملك البنية التحتية في الولايات المتحدة، وقال خلال تجمع حاشد بمناسبة عيد العمال في ولاية بنسلفانيا: "خمنوا ماذا! باني العقارات العظيم، وآخر رجل هنا (في المنصب) لم يقم ببناء أي شيء".

وأشار إلى أنه "في عهد سلفي، أصبح أسبوع البنية التحتية موضوعا تسويقيا"، في إشارة إلى مبادرة ترامب التي استمرت أياما والتي روجت فيها إدارته لخطط التنمية الوطنية.

وأضاف: "في عهدي، البنية التحتية تعني عقدا من الزمن، وهذا عنوان رئيسي"، مبينا أنه "تم الالتزام بمبلغ 10 مليارات دولار لولاية بنسلفانيا حتى الآن من قانون البنية التحتية الذي أقرته الحكومة الفيدرالية لعام 2021".

وزعم بايدن أن الرئيس السابق قام بتصدير الوظائف الأمريكية إلى الصين خلال فترة ولايته، على الرغم من أن ترامب جعل معارضة النقل إلى الخارج، وفرض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، أجزاء رئيسية من أجندته الاقتصادية.

وقال: "عندما كان آخر رجل هنا، الوظائف كانت تشحل إلى الصين. والآن نعيد الوظائف إلى الوطن.. عندما كان آخر رجل هنا، كانت المعاشات التقاعدية في خطر، ونحن ساعدنا في توفير ملايين المعاشات التقاعدية".

المصدر: "نيويورك بوست"