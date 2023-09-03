"التايمز": بن والاس حاول إلغاء صفقة سلاح مع الولايات المتحدة لأسباب قد تكون شخصية

كشفت صحيفة "التايمز" أن وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس، حاول قبيل استقالته تعطيل صفقة لشراء بلاده مروحيات "شينوك" الأمريكية.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن العقد شمل شراء 14 مروحية من طراز "شينوك H-47" من تصنيع شركة بوينغ الأمريكية. وكان من المقرر تسليمها لبريطانيا بحلول عام 2026.

وأضافت: "اقترح والاس في الأسابيع الأخيرة خلال المناقشات الداخلية إلغاء الصفقة في إطار برنامج خفض الإنفاق الذي تبنته وزارة الدفاع البريطانية".

وقالت مصادر للصحيفة، إن والاس حاول إلغاء عقد المروحيات ليس فقط بسبب تكلفتها فقد أعرب في وقت سابق عن عدم رضاه عن حقيقة أن الولايات المتحدة لم تدعم ترشيحه لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق، قدم وزير الدفاع البريطاني بن والاس استقالته إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك بعد أربع سنوات في منصبه.

وتم تعيين وزير الطاقة غرانت شابس أحد الحلفاء الأكثر ولاء لسوناك، خلفا لوالاس.

المصدر: نوفوستي