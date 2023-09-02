مسؤول ألماني يدعو السكان لتوفير الطاقة والاستعداد للشتاء بوجود مخاطر تهدد إمدادات الغاز

حذر رئيس الوكالة الألمانية للشبكات كلاوس مولر من مخاطر تهدّد إمداد البلاد بالغاز خلال الشتاء المقبل وحث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة رغم امتلاء مرافق التخزين بنسبة 94 بالمئة.

أطلق مولر - وهو رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية (الجهة التنظيمية) في ألمانيا - تحذيراته هذه للشتاء المقبل قائلا لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، "إن مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 94 بالمئة، ولدينا مصادر إمداد بديلة".

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وأردف أنه "لهذا يُمكننا أن نكون متفائلين بخصوص الشتاء المقبل. ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه تأكيد قولنا بصورة لا لبس فيها، فالمخاطر لا تزال حقا قائمة".

ولفت المسؤول الألماني إلى أن روسيا تواصل توريد الغاز إلى الدول الأوروبية.. و"إذا توقفت هذه الإمدادات، فإن جنوب شرق أوروبا سيحتاج إلى إمدادات من مصادر أخرى".

وفي هذا السياق، دعا مولر الشعب الألماني إلى توفير الطاقة.. "يجب على أصحاب المنازل والمستأجرين الاستعداد قدر الإمكان لفصل الشتاء"، موضحا أن ذلك يشمل، على سبيل المثال، الاستخدام الأمثل لأجهزة التدفئة والاقتصاد في الطاقة.. وقال "إنّ الغاز لا يزال أغلى بكثير مما كان عليه قبل الأزمة".

يشار إلى أن ألمانيا، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قرّرت تقليص اعتمادها على موارد الطاقة الروسية.

المصدر: تاس