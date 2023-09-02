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المثليون الأوكرانيون يطالبون بمعاداة روسيا (صور)

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المثليون الأوكرانيون يطالبون بمعاداة روسيا (صور)
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اجتمع حوالي 50 شخصا من مجتمع المثليين، في إطار فعالية دعوا خلالها إلى "تحويل معاداة المثلية إلى معاداة لروسيا"، وجمع التبرعات لصالح القوات الأوكرانية.

ونقل موقع Suspilne.media الأوكراني عن منظمة التظاهرة ،آنا شاريغينا، قولها "نحن مع حقوق الإنسان وضد العدوان الروسي. وكان هدفنا هو تعبئة مجتمع المثليين، على وجه الخصوص، ليكونوا مفيدين لأوكرانيا"، مشيرة إلى أن الاحتجاج أقيم في إطار "خاركوف برايد".

المثليون الأوكرانيون يطالبون بمعاداة روسيا (صور)

وحمل المشاركون في الحدث ملصقات كتب عليها "حوّل معاداة المثلية إلى معاداة لروسيا"، وشارك حوالي 50 شخصا في هذا الحدث، الذي جمع أيضا أموالا لدعم القوات الأوكرانية.

المثليون الأوكرانيون يطالبون بمعاداة روسيا (صور)

وسبق أن أعرب مجتمع "الميم" عن رغبته في عقد فعالية لجمع التبرعات للقوات الأوكرانية، وأشير إلى أنه سيتم الترويج للقيم غير التقليدية وطلب الأموال للقوات العسكرية على الجبهة الشرقية في الفترة من 23 أغسطس إلى 2 سبتمبر.

المصدر: RT

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