وصف عضو الدوما فاسيلي بيسكاريوف بيان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو حول الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة، بالتدخل الصارخ في شؤون روسيا الداخلية وبالضغط على الناخبين.

وقال بيسكاريوف، وهو رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي المعنية بمتابعة وقائع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية، عبر قناة مجلس الدوما في "تلغرام"، إن التصويت في الانتخابات الروسية سوف يتم على كافة أراضي الدولة التي من المقرر إجراء التصويت فيها.

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وأضاف: "نعتبر التهديدات التي أطلقها مسؤول الاتحاد الأوروبي بمثابة التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية لروسيا وبالضغط على الناخبين. ولا ينبغي للسيد ستانو أن يشك في أن الانتخابات ستجرى بالتأكيد على جميع أراضي بلدنا حيث من المقرر إجراؤها، وسيتم إجراؤها بما يتفق تماما مع تشريعات روسيا الاتحادية، والتي تفي بالمعايير الدولية".

كما بيّن بيسكاريوف أنّه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحاسب، إلى أقصى حد تسمح به القوانين المحلية، قادة دول الناتو الذين "يزودون كييف بالأسلحة الفتاكة والذخائر، ويشجعون القصف اليومي على نفس الأراضي التي يهتم بها بيتر ستانو، بما في ذلك المستشفيات، وأيضا المدارس حيث تقع الأقلام والدوائر الانتخابية".

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وأكد بيسكاريوف أن الغرب "يخفي بشكل مخجل الحقيقة المزعجة" حول مسؤولية كييف ورعاتها في الاتحاد الأوروبي بالتساوي عن جرائم الحرب في أوكرانيا.. "لكن ذلك سيطلب في يوم من الأيام من شعوب أوروبا بالتأكيد".

وفي وقت سابق، هدّد المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، بالمساءلة حول إجراء انتخابات في الأقاليم الجديدة لروسيا الاتحادية. ويقول التقرير الصادر عنه "إن الانتخابات تعتبر انتهاكا للقانون الدولي".

المصدر: تاس