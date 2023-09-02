إصابة 27 شرطيا في مواجهات عنيفة مع لاجئين إريتريين في تل أبيب (صور+ فيديو)

اندلعت مواجهات عنيفة اليوم السبت بين قوات الأمن الإسرائيلية والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين في تل أبيب، أدت لإصابة 27 شرطيا، وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مراسلتنا أنه خلال تظاهرة للاجئين الإرتيريين في إسرائيل، اندلعت أعمال شغب أدت إلى تكسير محال تجارية، وإصابة 27 شرطيا إسرائيليا بجروح متفاوتة، مضيفة أن التظاهرة جرت مقابل السفارة الإريترية في تل أبيب، وأن الشرطة أطلقت الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة 11 متظاهرا، 3 منهم إصاباتهم خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المظاهرة خرجت احتجاجا على مهرجان نظمته السفارة الإريترية في شارع ياد هاروتز بالمدينة، وأن المتظاهرين من طالبي اللجوء المعارضين للنظام في إريتريا.

وتحولت المظاهرة إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة، حيث تم رشقهم بالحجارة والألواح الخشبية وأكياس القمامة.

واخترق ملثمون حواجز الشرطة وقاموا بتكسير نوافذ المباني وزجاج السيارات في شارع ياد حروتس، وألحقوا أضرارا جسيمة بسيارة للشرطة، وخلفوا دمارا كبيرا في ناد أشعلوا النار فيه.

وقالت الشرطة إن عناصرها أطلقوا النار في الهواء ولم تقع إصابات.

وأكد المتظاهرون أن إسرائيل تدعم "دكتاتور إريتريا"، بدليل إغلاق الشرطة مداخل شارع ياد حروتس من كافة الاتجاهات.

ونظمت مظاهرات ضد مهرجانات مماثلة نظمتها إريتريا في جميع أنحاء العالم الشهر الماضي، بما في ذلك في ستوكهولم، حيث أصيب أكثر من 50 شخصا في مواجهات مع الشرطة.

هآرتس: اندلاع مواجهات عنيفة بين شرطة الاحتلال والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين في "تل أبيب"، وأصيب 9 من عناصر الشرطة وتضررت عدد من مركباتهم. pic.twitter.com/hRQ9118yr2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 2, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية