والد البريطاني المفقود في أوكرانيا يطلب مساعدة الشرطة للبحث عن ابنه

توجه كيفين بيرك، والد العسكري البريطاني السابق دانييل بيرك، الذي سافر إلى أوكرانيا للقتال في صفوف القوات الأوكرانية، إلى الشرطة البريطانية بطلب المساعدة بعد فقدان الاتصال بابنه.

ونقلت صحيفة "تلغراف" عن كيفين بيرك قوله: "نريد أن تستمر التحقيقات لأطول فترة ممكنة، وأود أن يكون هناك تحقيق للشرطة البريطانية أيضا".

وطلب من كل من يمتلك المعلومات عن مكان وجود ابنه الكشف عنها.

وأشار إلى أنه يدرس التوجه إلى أوكرانيا بنفسه للبحث عن ابنه المفقود.

telegraph.co.uk / Collect

وحسب أفراد عائلة بيرك، وعامل الإغاثة الأسترالي آدم عبد الفتاح، الذي عمل معه، تم فقدان الاتصال بدانييل بيرك منذ يوم الجمعة 11 أغسطس الماضي.

واختفى دانييل بيرك من شقته في مدينة زابوروجيه على خلفية تقارير عن خلافاته مع متطوعين آخرين بشأن التمويل والمعدات.

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وقامت الشرطة الأوكرانية بتفتيش شقته، وعثرت فيها على أغراضه وسلاحه، ما يشير إلى عدم توجهه إلى الخطوط الأمامية.

وحسب "تلغراف"، فإن بعض المصادر ترجح قتل بيرك وقيام مدبري القتل بإخفاء الآثار.

وتوجه دانييل بيرك (36 عاما) إلى أوكرانيا بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية، حيث أنشأ وحدة مقاتلة من الأجانب "ملائكة الظلام"، وفي وقت لاحق ترك المهام القتالية وانتقل إلى أعمال الإغاثة والإجلاء.

ومن خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، كان بيرك يجمع التبرعات عبر الانترنت لشراء المستلزمات الطبية وسيارتي "بيك أب".

المصدر: "تلغراف"