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"فوكس نيوز" تكشف استخدام بايدن لأسماء مستعارة في تعاملاته مع نجله هانتر بشأن معلومات أمريكية حساسة

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AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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كشفت صحيفة "فوكس نيوز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدم عام 2014 اسما مستعارا في مراسلاته مع نجله هانتر، ناقشا خلالها تعيين مسؤول كبير في البيت الأبيض.

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ووفقا لصحيفة "فوكس نيوز"، فقد استند تقريرها على رسائل نصية تم الحصول عليها من حاسوب هانتر بايدن المفقود.

وأوضحت الصحيفة أن هانتر بايدن أرسل بريدا إلكترونيا بتاريخ 23 يونيو 2014 إلى روبن وير من البريد الإلكتروني الخاص بشركته وطلب منه أن يناقش معه أحد المناصب في البيت الأبيض والتي تعود لجون ماكغريل الذي انضم بعد شهرين إلى فريق البيت الأبيض كنائب لمستشار جو بايدن.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن إدارة مؤسسة "ساوث إيست" القانونية، أن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية NARA أقرت بوجود 5.4 ألف رسالة تؤكد استخدام بايدن، لأسماء مستعارة في مراسلات البريد الإلكتروني، ناقش خلالها شؤون تخص الدولة لأغراض شخصية، وذلك خلال توليه منصب نائب الرئيس آنذاك.

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وذكرت المؤسسة أن "NARA ومصادر أخرى أكدت أن بايدن استخدم مجموعة أسماء مستعارة منها "روبن وير، وروبرت إل بيترز، وجي آر بي وير"، مشيرة إلى أن هذه الأسماء استخدمت لإرسال رسائل بريد إلكتروني تحتوي على "معلومات حكومية ومناقشات حول شؤون الدولة مع ابنه هانتر وآخرين".

ولفتت الصحيفة إلى أن هانتر بايدن حصل على أكثر من 5.5 مليون دولار، بما في ذلك من شركة "بوريسما" الأوكرانية لمدة عامين، وذلك كمكافأة على مساهماته في عمليات التهرب الضريبي وتعاطي الكحول والمخدرات بنشاط، بعد اتفاقياته مع مكتب المدعي العام الأمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أنه كجزء من التحقيق الجمهوري، تبين أن عائلة جو بايدن تلقت ملايين الدولارات من التمويل الأجنبي خلال سنواته كنائب لرئيس الولايات المتحدة، وحتى اللحظة، حددت لجنة بقيادة كومر أكثر من 20 مليون دولار من هذه المدفوعات لعائلة بايدن وشركائهم التجاريين.

 

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المصدر: فوكس نيوز + نوفوستي

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