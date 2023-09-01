قمة العشرين.. بايدن لا يعتزم الاجتماع مع شي إذا حضر

نقلت شبكة NBC عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن لا ينوي عقد لقاء مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة الـ20 المزمعة في الهند.

وتابعت الشبكة أن بايدن "لا يعتزم الاجتماع رسميا مع شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين، وقد يجتمع الزعيمان خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ APEC في سان فرانسيسكو في نوفمبر".

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وأضافت أنه إذا حضر الزعيم الصيني قمة العشرين، فمن المرجح أن "يتبادل الزعيمان المجاملات" أو التحية فقط.

وأكدت أن مثل هذه "التحية" قد تكون "أكبر تفاعل متوقع في الوقت الحالي بين الزعيمين".

من جانبه لم يقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين أي معلومات، في مؤتمره الصحفي اليوم الجمعة، حول ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينغ سيسافر لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند، وقال الدبلوماسي عند سؤاله حول هذا: "سننشر المعلومات في الوقت المناسب".

وكان بايدن قد أعرب في وقت سابق عن أمله في أن يقوم الرئيس الصيني شي بزيارة نيودلهي شخصيا في سبتمبر لحضور قمة العشرين.

ومن المقرر أن تعقد قمة العشرين بين 9 و11 سبتمبر في نيودلهي، حيث سيمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف.

المصدر: NBC