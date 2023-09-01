وزير الزراعة الياباني يعتذر على تشكيكه في "نقاوة" مياه "فوكوشيما" المشعّة

اعتذر وزير الزراعة الياباني، تيتسورو نومورا على وصفه المياه التي تصرّفها اليابان من محطة "فوكوشيما" المنكوبة في المحيط بأنها "مياه ملوثة"، وأكد "نقاوتها" بعد أن أثار حفيظة الحكومة.

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وقال نومورا في مؤتمر صحفي: "أعرب عن اعتذاري الشديد وأسحب وصفي المياه النقية المصرّفة من المحطة بأنها ملوثة. أعتذر عن الإساءة لمشاعر سكان فوكوشيما وجميع المعنيين".

وأعربت الصين المجاورة عن رفضها توصيف مياه "فوكوشيما" بالنقية وتشدد على تسميتها بالملوثة، فيما طالبت اليابان بكين بالاعتماد على البيانات العلمية وعدم نشر "معلومات كاذبة" عن مياه "فوكوشيما".

وأثار تصريح الوزير الياباني بتلوث هذه المياه انتقادات واسعة في المعارضة اليابانية، التي تشكك أصلا في أهلية نومورا لشغل منصبه.

وبدأت اليابان في 24 أغسطس الماضي تصريف مياه تبريد مفاعلات محطة "فوكوشيما-1" المنكوبة في المحيط.

وأثارت هذه الخطوة قلق دول الجوار وبينها روسيا التي شددت الرقابة على استيراد الأسماك اليابانية، رغم نسبتها الضئيلة في إطار الحظر الروسي عليها ردا على العقوبات، والصين التي حظرت استيراد المنتجات البحرية والأسماك اليابانية بالكامل.

المصدر: نوفوستي