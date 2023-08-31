رئيس الحكومة اليابانية يتناول أسماكا من فوكوشيما "النووية"

تناول رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا مام عدسات الكاميرات، أسماكا قيل إنه تم اصطيادها في ولاية فوكوشيما، التي تم مؤخر البدء بتصريف مياه محطتها النووية في المحيط الهادئ.

ورافق كيشيدا في وليمته 3 وزراء في محاولة واضحة للتأكيد على أن الأسماك آمنة في المنطقة.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، إن الوجبة عبارة عن طبق من المأكولات البحرية المعروفة باسم "الساشيمي"، والمتكونة من السمك المفلطح والأخطبوط وقاروص البحر، الذي تم اصطياده قبالة ساحل فوكوشيما، إلى جانب الخضار والفواكه، ووعاء من الأرز الذي تم حصاده في المحافظة.

المصدر: أ ب