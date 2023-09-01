ماسك: بايدن يصلح لدور الغول في مسلسل "حارس السرداب"

انهال إيلون ماسك بالانتقادات على الرئيس جو بايدن، وزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، معتبرا أنهما يصلحان في سنهما هذا للعب دور البطولة في مسلسل الرعب "حكايات من السرداب".

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وفي تعليقه على صورة للزعيم "المتجمد" للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل البالغ 81 عاما، كتب ماسك: "يمكن لماكونيل وبايدن بدون المكياج والتجميل ومؤثرات الكاميرا أداء دور حارس السرداب في مسلسل "حكايات من السرداب" التلفزيوني الشهير".

وفي تغريدة أخرى وصف ماسك، ماكونيل بـ"الرجل الفقير" الذي حان وقت تقاعده، مضيفا أنه "وصمة عار على الوطن".

وظهر ماكونيل صامتا ومتلعثما أثناء مؤتمر صحفي عندما سئل عن خططه للترشح لإعادة انتخابه عام 2026.

ولم تتمكن مساعدة ماكونيل التي كررت السؤال بصوت عال مباشرة على مسمعه، من إخراجه من ذهوله. وتعرض ماكونيل لنفس الحالة في يوليو الماضي، عندما "تجمد" أثناء مؤتمر صحفي أيضا.

ويعد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي