وسائل إعلام عبرية تكشف فضيحة جديدة في الجيش الإسرائيلي

كشف وسائل إعلام إسرائيلية عن حادثة غير عادية بالجيش الإسرائيلي في قاعدة "تساليم" الجوية، لافتة إلى أنه تم فتح تحقيق بشأنها.

وأفادت "القناة 14" الإسرائيلية بسرقة مدفع رشاش من نوع "ماغ" كان مثبتا على مدرعة من نوع "تايغر" بينما الجنود في داخلها نائمين.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الحادثة.

وفي يونيو، أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع عملية سطو على قاعدة للجيش وسرقة مدفع رشاش من طراز "ماغ".

وقالت إذاعة الجيش في تغريدة على "تويتر": "حادثة أخرى لسرقة ذخيرة من قاعدة الجيش الإسرائيلي في النقب جنوبي إسرائيل".

وأضافت أنه تمت سرقة مدفع رشاش من نوع "ماغ" الأسبوع الماضي، من قاعدة جفعاتي الجوية.

وذكرت أن الجنود نصبوا المدفع بالقرب من ناقلة جنود مدرعة، حيث تدربوا، ليقوم اللصوص هناك بسرقته، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الحادثة.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن المتحدث باسم الجيش أكد التفاصيل.

المصدر: RT