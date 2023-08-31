البحرية البريطانية: تابعنا حركة السفن الروسية قرب مياهنا

أعلنت البحرية البريطانية أنها تابعت بالتعاون مع القوات الجوية حركة عدد من السفن الحربية الروسية في المياه القريبة من سواحل بريطانيا.

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وأضافت أنها تابعت السفن الروسية في قناة المانش وبحر الشمال وشمال المحيط الأطلسي، وبينها سفن "بويكي" و"غراد" و"مارشال أوستينوف" و"سيفيرومورسك"، دون أن تشير إلى مواعيد هذه المراقبة.

وتؤكد وزارة الدفاع الروسية باستمرار أن أساطيلها البحرية والجوية تبحر وتحلّق في مياه وأجواء العالم، بالتقيد التام بالقانون الدولي، واحترام سيادة مياه وأجواء الدول.

المصدر: نوفوستي