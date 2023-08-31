الجيش الأوكراني يعلن تحطم مروحيتين له أثناء مهمة قتالية

أعلن متحدث القوات الشرقية الأوكرانية إيليا إيفلاش تحطم مروحيتين أوكرانيتين قرب مدينة أرتيوموفسك (باخموت) أثناء تنفيذهما مهمة قتالية.

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ونقلت وكالة "أر بي كا أوكرانيا" عن إيفلاش: "تحطمت مروحيتان من طراز "مي-8" كانتا تنفذان مهمة قتالية".

وأشار إلى مصرع 6 عسكريين جراء الحادث حسب المعلومات الأولية.

وأعلن في أوكرانيا أمس الأربعاء عن مقتل 6 طيارين حربيين قرب مدينة أرتيوموفسك، بضربة روسية استهدفت مروحيتهم.

المصدر: نوفوستي