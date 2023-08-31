حريق ضخم يلتهم مستودعا في برلين (فيديو)

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، باندلاع حريق ضخم في مستودع قطع غيار سيارات وورق في العاصمة برلين.

وقال موقع "RBB 24" إن حوالي 150 عامل طوارئ من فرقة إطفاء برلين، يعملون على إخماد الحريق، الذي شب في المبنى البالغة مساحته 5000 متر مربع، في منطقة مارتسان.

ويواجه رجال الإطفاء صعوبات في السيطرة على الحريق، حيث انهار سقف المستودع على محتوياته، فيما تم تنبيه السكان لإبقاء نوافذ منازلهم مغلقة نظرا للدخان الكثيف الذي انتشر في المنطقة.

المصدر: "RBB 24"