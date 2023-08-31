مقتل 52 شخصا وإصابة 43 آخرين بحريق في مبنى سكني بجنوب إفريقيا (فيديو)

أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا عن ارتفاع عدد ضحايا حريق اندلع في مبنى سكني من خمسة طوابق وسط مدينة جوهانسبورغ إلى 52 قتيلا، وإصابة 43 آخرين.

LATEST!!!!



Burning building in Albert and Delvers Street , Marshalltown, Johannesburg ,Joburg CBD Building was originally a Hospital back in the days but now illegally occupied by South African residents and foreign nationals#earthquake#SouthAfrica#JoburgUpdatespic.twitter.com/BdgDBYmZzk — syde (@DylanJames167) August 31, 2023

وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودزي: "انتشلنا 52 جثة، وهناك 43 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة".

المصدر: أ ف ب