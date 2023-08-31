مقتل 52 شخصا وإصابة 43 آخرين بحريق في مبنى سكني بجنوب إفريقيا (فيديو)
شبكة X
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أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا عن ارتفاع عدد ضحايا حريق اندلع في مبنى سكني من خمسة طوابق وسط مدينة جوهانسبورغ إلى 52 قتيلا، وإصابة 43 آخرين.
LATEST!!!!— syde (@DylanJames167) August 31, 2023
Burning building in Albert and Delvers Street , Marshalltown, Johannesburg ,Joburg CBD Building was originally a Hospital back in the days but now illegally occupied by South African residents and foreign nationals#earthquake#SouthAfrica#JoburgUpdatespic.twitter.com/BdgDBYmZzk
وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودزي: "انتشلنا 52 جثة، وهناك 43 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة".
المصدر: أ ف ب