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مقتل 52 شخصا وإصابة 43 آخرين بحريق في مبنى سكني بجنوب إفريقيا (فيديو)

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مقتل 52 شخصا وإصابة 43 آخرين بحريق في مبنى سكني بجنوب إفريقيا (فيديو)
شبكة X
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أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا عن ارتفاع عدد ضحايا حريق اندلع في مبنى سكني من خمسة طوابق وسط مدينة جوهانسبورغ إلى 52 قتيلا، وإصابة 43 آخرين.

وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودزي: "انتشلنا 52 جثة، وهناك 43 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة".

المصدر: أ ف ب

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