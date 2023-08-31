بيونغ يانغ تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى ضمن تدريب على ضربة نووية لجارتها الجنوبية

أعلنت بيونغ يانغ أنها أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في إطار "تدريب على ضربة نووية تكتيكية" ردا على مناورات عسكرية ي-كورية جنوبية.

وأعلن الجيش الكوري الشمالي أنه أطلق الصاروخين ليل الأربعاء في إطار "تدريب على ضربة نووية تكتيكية يحاكي ضربات الأرض المحروقة في مراكز القيادة الرئيسية والمطارات التشغيلية" عبر الحدود في كوريا الجنوبية.

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ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن جيش البلاد أن "التدريب يرمي إلى توجيه رسالة واضحة للأعداء".

وتابعت الوكالة "يرمي التدريب إلى جعل كل الضباط القادة وأقسام الأركان في الجيش بكامله يستعدون بالكامل للحرب".

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أفاد بأن الصاروخين أُطلقا باتّجاه بحر الشرق الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان، قبيل منتصف الليل الأربعاء-الخميس.

وجاء إطلاق الصاروخين في خضم مناورات عسكرية سنوية واسعة النطاق تعرف باسم "درع الحرية أولتشي" وتثير دوما غضب كوريا الشمالية. وتستمر مناورات هذا العام حتى 31 أغسطس.

وأعلنت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي فشل محاولتها الثانية في غضون ثلاثة أشهر لإطلاق قمر صناعي، واعدة بمحاولة جديدة في أكتوبر المقبل.

المصدر: ا ف ب