شركة "إيراميت" الفرنسية.. أولى ضحايا "الانقلاب على السلطة" في الغابون

أعلن متحدث باسم شركة Eramet "إيراميت" الفرنسية للتعدين عن تعليق أنشطة الشركة بالغابون وتوقف النقل بالسكك الحديدية إثر محاولة انقلابية للجيش في البلاد عقب نتائج الانتخابات الرئاسية.

نقلت ذلك وكالة "رويترز" عن بيان لممثل الشركة، الذي قال إنه اعتبارا من هذا الصباح، تم تعليق كافة عمليات التعدين لشركة Comilog، وعمليات النقل لشركة Setrag، ووقف حركة السكك الحديدية.

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وتمتلك "إيراميت" حصة الأغلبية في Comilog، وهو منجم لخام المنغنيز في مقاطعة أبر أوغوف، وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، تنتج الشركة أكثر من 5 ملايين طن من المنتجات سنويا. إضافة إلى ذلك، قوم مجمع "مواندا" للمعادن، الذي افتتح عام 2014، بتطوير سبائك السيليكون والمنغنيز، التي تستخدم في صناعة الصلب، وتحتوي على 69% من المنغنيز. أما شركة Setrag فهي شركة تابعة لـ Comilog، وهي متخصصة في النقل بالسكك الحديدية.

وكانت مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة الغابونية قد أعلنت في وقت سابق، عبر التلفزيون الوطني، وصولهم إلى السلطة، وألغت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 26 أغسطس الماضي، وبحسب "رويترز" فإن من بين المتمردين ممثلون عن جهاز الأمن والحرس الوطني والرئاسي والجيش والشرطة. ووقع الانقلاب مباشرة عقب إعلان المركز الانتخابي الحكومي في الغابون إعادة انتخاب الرئيس الحالي للبلاد علي بن بونغو أونديمبا لولاية ثالثة.

المصدر: رويترز