عبر المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، لاري جونسون، عن اعتقاده بأنه كان بإمكان الولايات المتحدة توفير المال لو قامت بتمويل الميزانية العسكرية الروسية بدلا من دعم أوكرانيا.

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وقال جونسون في حديث لقناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "خلال الأشهر الـ18 الماضية قدمنا ​​لأوكرانيا أموالا أكثر مما تنفقه روسيا على ميزانيتها الدفاعية بالكامل. وفي حقيقة الأمر، لو قمنا بتمويل الدفاع الوطني الروسي، فسنتمكن من توفير المال مقارنة بما نقوم به في أوكرانيا".

وأضاف أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة هي غياب أي نتائج ونجاحات للقوات الأوكرانية في ساحة المعركة. وانتقد جميع الخبراء العسكريين الذين يتحدثون عن ضعف القوات الروسية، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تتفق مع الواقع فحسب بل وتشجع أوكرانيا على مواصلة القتال.

من جانبه أضاف مقدم القناة وهو القاضي السابق للمحكمة العليا في نيوجيرسي، أندرو نابوليتانو، أنه خلافا لما كان عليه في النصف الثاني من القرن الماضي عندما جرت الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي إلى سباق تسلح، يحدث اليوم شيء معاكس تماما.

وأضاف: "يمتلك (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أفضل جيش في العالم، ونحن ننفق أكثر بكثير مما تنفقه روسيا والصين والدول العشر التالية مجتمعة من حيث الإنفاق العسكري معا. ويجبر بوتين الولايات المتحدة - من خلال دفاعه عن حدوده وتمسكله الصارم بأيديولوجيته - على إنفاق مئات الملايين عبثا".

وحذرت موسكو الدول الغربية أكثر من مرة من أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا لا تغير شيئا بل تؤدي إلى إطالة أمد النزاع. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى المشاركة المباشرة للولايات المتحدة وحلف الناتو في النزاع الأوكراني ليس من خلال إمدادات الأسلحة فحسب بل وتدريب العسكريين الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي