شركة "ميتا" تشطب آلاف الحسابات بزعم أنها تروج للدعاية الصينية

أعلنت مجموعة "ميتا" الشركة المالكة لـ"فيسبوك"، الثلاثاء، أنها حذفت من الشبكة الاجتماعية آلاف الحسابات التي كانت جزءا من عملية دعائية صينية كبيرة عبر الإنترنت.

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وقالت "ميتا" في تقريرها إن الحملة كانت نشطة على أكثر من 50 منصة ومنتدى بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب" و"إكس" (تويتر سابقا).

وقال رئيس قسم معلومات التهديدات العالمية لدى المجموعة الأمريكية العملاقة بن نيمو، "نقدر أنها أكبر وأكثف عملية تأثير شهدناها حتى الآن".

وأضاف أن فرق "ميتا" تمكنت من تعقب مصادرها إلى أشخاص زاعمة أنها على صلة بجهات إنفاذ القانون الصينية.

وتابع نيمو قائلا "لأول مرة تمكنا من إيجاد صلة بين سلسلة الأنشطة تلك والتأكد من أنها جزء من العملية نفسها".

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وأشارت "ميتا" إلى أن الحسابات المعنية تجاوز عددها 7700 حساب على "فيسبوك" ونحو 15 حسابا على "إنستغرام"، مما يجعلها أكبر عملية شطب حسابات لديها.

وزعمت فرق الأمن التابعة للمجموعة أنها تمكنت من تحديد أن الحسابات مرتبطة بسلسلة من أنشطة إرسال رسائل غير مرغوب فيها (سبام) التي حدثت منذ عام 2019 وأوقفتها "ميتا".

وذكرت الشركة أنه تم حذف الحسابات والصفحات المعنية لعدم احترامها شروط استخدام منصات مجموعة "ميتا".

ووفق فريق "ميتا" فقد اعتمدت العملية أيضا بشكل كبير على منصات "ميديوم" و"رديت" و"إكس" و"يوتيوب" و"ساوندكلاود" و"فيميو".

المصدر: أ ف ب