أعلن أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن إدارة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولة عن إبادة شعب أوكرانيا الجماعية، والانتخابات الرئاسية ضرورية للبلاد.

وقال سوسكين: "كيف ينام زيلينسكي على الإطلاق؟ يجب أن يختنق هو ومدير مكتبه، أندريه يرماك، والقائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بالدماء".

إقرأ المزيد

واعتبر سوسكين أن الانتخابات الرئاسية، التي ألغاها الزعيم الحالي للبلاد، متذرعا بالأحكام العرفية المعمول بها في أوكرانيا، ستساعد في حل جميع المشاكل.

ودعا إلى إلغاء الأحكام العرفية، بالتوازي مع الدخول في مفاوضات وقف مؤقت لإطلاق النار مع روسيا، على الأقل لمدة 3-4 أشهر. مشيرا إلى أنه في هذه الحالة، سيتم عزل إدارة زيلينسكي من السلطة، وستعود أوكرانيا إلى الحياة.

وصرح مستشار رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتحدث عن الانتخابات المقبلة بحذر، لكنه في الواقع يستبعد احتمال إجرائها.

واستبعد ليس فقط احتمال إجراء الانتخابات البرلمانية بل والانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل.

ومدد البرلمان الأوكراني في يوليو الماضي الأحكام العرفية لمدة 90 يوما أخرى، مما أثار الشكوك حول احتمال إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر القادم، غير أن شركاء كييف الغربيين يصرون على إجراء الانتخابات في الإطار الزمني المحدد.

المصدر: نوفوستي