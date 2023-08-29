كارلسون: الناتو سوف ينهار

قال المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون إن النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية ينهار، ومن الواضح أن حلف "الناتو" سوف ينهار.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في منتدى بالعاصمة الهنغارية بودابست، حيث تابع أن تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي" بقرار إدارة بايدن يضرب الاقتصاد الألماني في مقتل، وألمانيا هي آخر حليف مهم للولايات المتحدة في أوروبا، ويوما ما سيستيقظ الألمان ضد واشنطن.

وتابع كارلسون: "من غير المرجح بعد ذلك أن يدور الحديث عن استمرار وجود (الناتو). أنا لا أعتقد ذلك، ربما أكون مخطئا، لكني لا أستطيع أن أتخيل نوع المستقبل الذي يمكن أن نتحدث عنه".

المصدر: RT