فرنسا تعلن مقتل أحد جنودها في العراق

أعلن قصر الإليزيه الفرنسي، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصر في القوات الخاصة الفرنسية في العراق خلال عملية لمكافحة الإرهاب دعما للجيش العراقي.

وقالت الرئاسة الفرنسية "ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بمقتل السيرجنت المظلي نيكولا مازييه أمس (الاثنين) في العراق فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب".

وأفادت بأن أعضاء آخرين في وحدته أصيبوا بجروح.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور عبر منصة X ( تويتر سابقا): "الرقيب نيكولا مازيير الذي قتل في العراق، كان يقاتل من أجل فرنسا ومن أجل أمننا. الأمة كلها تنعيه. نحن نفكر في أحبائه ورفاقه من فرقة كوماندوز المظلة الجوية رقم 10، ورفاقه الجرحى".

Le sergent Nicolas Mazier se battait pour la France, pour notre sécurité. Tombé en Irak, c’est toute la Nation qui le pleure.



Nous pensons à ses proches et à ses frères d’armes du commando parachutiste de l’air n°10, à ses camarades blessés à ses côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 29, 2023

وفي 21 أغسطس الحالي، أعلن ماكرون مقتل المساعد نيكولا لاتورت" من فوج المهندسين السادس أثناء مهمة تدريبية في العراق، وذلك بعد أيام من مقتل الرقيب بابتيست غوشو الذي كان أيضا يشارك في المهمة التدريبية، في حادث مروري، في العراق كذلك.

ويشارك نحو 600 جندي فرنسي في "عملية الشمال" في العراق، والتي تهدف إلى تعزيز القوات الوطنية العراقية ومحاربة تنظيم "داعش".

المصدر: "أ ف ب" + RT