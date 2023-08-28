ديسانتيس لا يعتزم الخروج من السباق الرئاسي

نفت الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل الرئاسة الأمريكية، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس صحة كلام منافسه دونالد ترامب عن إمكانية خروج ديسانتيس من السباق الانتخابي.

وكان ترامب قد كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن ديسانتيس قد يخرج من السباق نظرا لـ "تعثر حملته" و"انهيار الشعبية"، وأنه قد يتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا.

وتعليقا على ذلك، أكد برايان غريفن، المتحدث باسم رون ديسانتيس، في منشور على "إكس" ("تويتر" سابقا) أن "هذه أخبار كاذبة. ومن الواضح أن دونالد ترامب وجيش مستشاريه في حالة ذعر بسبب الأداء الناجح لرون ديسانتيس في المناظرة، والزخم القوي الذي أعقبها".

This is fake news. Clearly, Donald Trump and his army of consultants are panicked about @RonDeSantis' winning debate performance and the strong momentum that has followed. They know this is a two-man race, and we will carry this on to a win in this presidential primary. Instead… https://t.co/f4PNHEzHnE — Bryan Griffin (@BryanDGriffin) August 28, 2023

وأضاف المتحدث: "إنهم يعرفون أن هذا سباق لشخصين، ونحن سنمضي قدما إلى الأمام نحو الفوز في هذه الانتخابات التمهيدية".

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وأردف أن على حملة ترامب أن تركز على وضعه في حلبة المناظرات "قبل فوات الأوان" بدلا من "الترويج للأخبار الكاذبة".

يذكر أن ترامب لم يشارك في الجولة الأولى من المناظرات الانتخابية في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لكنه لا يزال يتصدر استطلاعات الرأي العام كالشخص الأوفر حظا للفوز بحق الترشح عن حزبه لانتخابات الرئاسة في 2024، على الرغم من توجيه التهم إليه في 4 قضايا جنائية.

المصدر: RT