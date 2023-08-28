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ديسانتيس لا يعتزم الخروج من السباق الرئاسي

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ديسانتيس لا يعتزم الخروج من السباق الرئاسي
AP Rebecca Blackwell, File
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نفت الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل الرئاسة الأمريكية، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس صحة كلام منافسه دونالد ترامب عن إمكانية خروج ديسانتيس من السباق الانتخابي.

وكان ترامب قد كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن ديسانتيس قد يخرج من السباق نظرا لـ "تعثر حملته" و"انهيار الشعبية"، وأنه قد يتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا.

وتعليقا على ذلك، أكد برايان غريفن، المتحدث باسم رون ديسانتيس، في منشور على "إكس" ("تويتر" سابقا) أن "هذه أخبار كاذبة. ومن الواضح أن دونالد ترامب وجيش مستشاريه في حالة ذعر بسبب الأداء الناجح لرون ديسانتيس في المناظرة، والزخم القوي الذي أعقبها".

وأضاف المتحدث: "إنهم يعرفون أن هذا سباق لشخصين، ونحن سنمضي قدما إلى الأمام نحو الفوز في هذه الانتخابات التمهيدية".

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وأردف أن على حملة ترامب أن تركز على وضعه في حلبة المناظرات "قبل فوات الأوان" بدلا من "الترويج للأخبار الكاذبة".

يذكر أن ترامب لم يشارك في الجولة الأولى من المناظرات الانتخابية في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لكنه لا يزال يتصدر استطلاعات الرأي العام كالشخص الأوفر حظا للفوز بحق الترشح عن حزبه لانتخابات الرئاسة في 2024، على الرغم من توجيه التهم إليه في 4 قضايا جنائية.

المصدر: RT

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