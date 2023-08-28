القوات الروسية تضرب مستودعا لأسلحة الطيران والذخائر للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن بحريتها وجهت ضربة ناجحة لمستودع يحتوي على أسلحة الطيران والذخائر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الأسطول البحري الروسي شن الليلة الماضية "ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى على مستودع لأسلحة الطيران والذخيرة للقوات الأوكرانية"، مضيفة أن الضربة حققت هدفها وأصابت الموقع.

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وحسب بيانات الدفاع الروسية، فقد خسر الجيش الأوكراني نحو 570 جنديا على محاور القتال الأساسية خلال اليوم الماضي.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

صد 7 هجمات للعدو في منطقة رابوتينو وفيربوفويه على محور زابوروجيه، وشملت خسائر العدو على هذا المحور ما يصل إلى 160 جنديا ومدفعين من طراز M777، ومدفعا ذاتي الحركة AS90 Braveheart ومدفع FH-70

صد هجومين أوكرانيين قرب كليشييفكا وكراسنوغوروفكا على محور دونيتسك، والخسائر الأوكرانية تتجاوز 185 جنديا

صد هجومين على محور جنوب دونيتسك، والقضاء على نحو 100 جندي أوكراني

صد هجومين على محور كوبيانسك، وتصفية ما يصل إلى 30 جنديا للعدو

بلغت الخسائر الأوكرانية على محور كراسني ليمان حوالي 60 جنديا وعلى محور خيرسون ما يصل إلى 35 جنديا

ضرب مركز للقيادة والمراقبة تابع للواء 67 الميكانيكي الأوكراني في لوغانسك

الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 5 قنابل موجهة من طراز JDAM، ودمرت 27 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية