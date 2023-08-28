 
مباشر

إطلاق نار داخل فندق في منتجع تركي

أخبار العالم

إطلاق نار داخل فندق في منتجع تركي
Globallookpress Craig Lovell
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vxt0

أسفر إطلاق نار داخل فندق في منتجع بودروم التركي عن مقتل رجل وإصابة 3 أشخاص.

إقرأ المزيد
مصدر: أنقرة والأمم المتحدة تعملان على استئناف صفقة الحبوب
مصدر: أنقرة والأمم المتحدة تعملان على استئناف صفقة الحبوب

أفادت بذلك صحيفة "يني شفق" التركية، حيث تابعت أن شخصا قتل في تبادل لإطلاق النار في مقاطعة بودروم بين ثلاثة أشخاص وصلوا إلى الفندق بالسيارة، وثلاثة آخرين كانوا في الفندق.

وقع الحادث يوم أمس في منطقة جيلتور كبوكو، وكان من بين الضحايا مراهق يبلغ عمره 17 عاما. وقد بدأت الشرطة عملية بحث عن المشتبه بهم المفقودين، فيما يجري تحقيق واسع النطاق.

المصدر: يني شفق

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا