إطلاق نار داخل فندق في منتجع تركي
Globallookpress Craig Lovell
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أسفر إطلاق نار داخل فندق في منتجع بودروم التركي عن مقتل رجل وإصابة 3 أشخاص.
أفادت بذلك صحيفة "يني شفق" التركية، حيث تابعت أن شخصا قتل في تبادل لإطلاق النار في مقاطعة بودروم بين ثلاثة أشخاص وصلوا إلى الفندق بالسيارة، وثلاثة آخرين كانوا في الفندق.
وقع الحادث يوم أمس في منطقة جيلتور كبوكو، وكان من بين الضحايا مراهق يبلغ عمره 17 عاما. وقد بدأت الشرطة عملية بحث عن المشتبه بهم المفقودين، فيما يجري تحقيق واسع النطاق.
المصدر: يني شفق