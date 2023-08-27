"ماكرون الافتراضي".. نسخة رقمية من الرئيس الفرنسي تجيب عن أسئلة المشاهدين

أنشأ أحد المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، نسخة افتراضية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة عليها على خدمة البث المباشر "تويتش".

ووفقا لموقع "باريسيان"، لبدء التواصل مع "الرئيس" يجب على مستخدمي "تويتش" إدخال عبارة"! yomanu"، بهذه العبارة في عام 2018، خاطب أحد الناخبين الشباب ماكرون أثناء تواصله مع الشعب، مما أدى إلى توبيخه بشدة من قبل الرئيس على الفور.

وأشار الموقع إلى أن ماكرون الافتراضي يجيب عن الأسئلة بطريقة مرحة وغير رسمية.

وردا على ملاحظة المستخدمين حول "بطء الإنترنت"، رد ماكرون: "أوه، هذا يذكرني بالنقاش الذي دار في الجمعية الوطنية الفرنسية!". وعندما سُئل عن علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال: "الأمر أشبه بأن نكون أصدقاء مع دمية دب، بوتين يمتلك أسلحة نووية. نحن نحيي بعضنا البعض، ولكننا نحافظ على القليل من عدم الثقة".

وقال أنيس عياري، صاحب البث: "أعتقد أن ماكرون الافتراضي يعمل بشكل جيد، هو يظل على صواب من الناحية السياسية، لكنه يبتعد عن الإجابات المبتذلة ويتواصل بطريقة مباشرة ومتضاربة إلى حد ما مع المستخدمين".

وأشار عياري، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إلى أن الرئيس الافتراضي يتلقى أكثر من مليون سؤال يوميا، فيما يشاهد أكثر من 1.3 ألف مستخدم البث في نفس الوقت.

وقال عياري، الذي سبق له أن تواجد في وسائل الإعلام الفرنسية بعد استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تسجيل صوتي لأغنية شارل أزنافور الشهيرة "أمس"، بصوت إيمانويل ماكرون، إنه "أحيا" ماكرون لأكثر من 40 ساعة و"النتيجة فاقت كل توقعاته".

وفي وقت لاحق، أعلن المهندس أنه يعتزم دعم البث لعدة أيام أخرى، واستبدال ماكرون على المنصة بشارل ديغول.

المصدر: نوفوستي