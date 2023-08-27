إيران.. القضاء يلاحق صاحب أغنية "روسريتو"

أعلن القضاء الإيراني اتخاذ إجراء قانوني بحق المغني مهدي يراحي، بسبب نشره أغنية معادية لإلزامية الحجاب.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية يوم الأحد "بعد بثّ أغنية غير قانونية تشكك في عادات وتقاليد المجتمع الإسلامي من قبل مهدي يراحي، اتُخذ إجراء قانوني بحقه".

والجمعة، نشر المغني البالغ من العمر 41 عاما والمقيم في طهران، أغنية "روسريتو" ("وشاحُكِ" بالفارسية) ومقطع فيديو مدته 3 دقائق يؤيد "الحجاب الاختياري".

وكان مهدي يراحي قد نشر أغنية بعنوان "سرود زندگی" ("نشيد المرأة" بالفارسية) وسط الاحتجاجات وأعمال الشغب التي وقعت في العام 2022.

والمغنّي مهدي يراحي المولود في محافظة خوزستان (جنوب غرب) حيث ينطق السكان بالعربية، نال في العام 2018 جائزة أفضل مغني بوب في مهرجان "فجر"، الحدث الموسيقي الأهم الذي تنظمه الحكومة الإيرانية.

المصدر: موقع "ميزان أونلاين" الإيراني