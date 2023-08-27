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زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب بحر إيجة

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زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب بحر إيجة
Globallookpress
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ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، صباح الأحد، بحر إيجة.

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وأوضحت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 06:09 بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن مركز الزلزال يبعد عن قضاء داتشا التابع لولاية موغلا 33.46 كم.

ولفت إلى أن الزلزال حدث على عمق 57.6 كيلو متر.

يشار إلى أن بحر إيجة، وهو ممتد من البحر الأبيض المتوسط، يقع بين اليونان من ناحيتي الغرب والشمال، وتركيا من ناحية الشرق، وجزيرة كريت إلى الجنوب ويتصل ببحر مرمرة عن طريق مضيق الدردنيل.

المصدر: RT+ الأناضول

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