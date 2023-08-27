الرئيس الصيني يزور إقليم شينجيانغ ويدعو للسيطرة على الأنشطة الدينية غير القانونية

قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة نادرة إلى شينجيانغ السبت، داعيا المسؤولين إلى الحفاظ على "الاستقرار الاجتماعي الذي تم تحقيقه بصعوبة" في هذه المنطقة.

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وذكرت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية أن شي توجه إلى أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ واستمع إلى تقرير عن العمل الحكومي وألقى خطابا "يؤكد الإنجازات التي تم تحقيقها في قطاعات عدة في شينجيانغ".

وهذه الزيارة هي الأولى للرئيس الصيني إلى شينجيانغ منذ يوليو 2022 عندما قام بزيارته الأولى إلى الإقليم، الذي تسكنه غالبية من قومية الإيغور المسلمة.

وذكرت القناة أن شي "شدد على أن الأولوية يجب أن تعطى دائما للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وعلينا استخدام الاستقرار لضمان التنمية"، مشيرا إلى أنه "من المهم دمج تطور النضال ضد الإرهاب وضد الإنفصالية مع الدفع نحو تطبيع العمل في مجال الاستقرار الاجتماعي وسيادة القانون".

وأضافت أن شي دعا المسؤولين إلى "الترويج بشكل أعمق لإضفاء الطابع الصيني على الإسلام والسيطرة بشكل فعال على الأنشطة الدينية غير القانونية".

وقال شي أيضا وفق القناة "أثناء عملية التحديث وفق النمط الصيني، سنبني بشكل أفضل شينجيانغ جميلة وموحدة ومتناغمة وثرية ومزدهرة".

وشدد شي على ضرورة تعزيز المسؤولين "للدعاية الإيجابية وإظهار مناخ الانفتاح والثقة بالنفس في شينجيانغ مع دحض جميع أشكال الرأي العام الكاذب والخطاب السلبي أو الضار"، لافتا إلى "ضرورة انفتاح الإقليم على السياحة المحلية والأجنبية".

وكانت الأمم المتحدة تحدثت العام الماضي في تقرير عن "جرائم ضد الإنسانية" محتملة في شينجيانغ، فيما تنفي بكين كل هذه الاتهامات.

ونفت الصين بشدة مزاعم فرض العمل القسري على الأويغور في شينجيانغ وقالت إن برامج التدريب وخطط العمل والتعليم الأفضل ساعدت في القضاء على التطرف في المنطقة.

المصدر: أ ف ب